سعر الأرز الشعير اليوم في المضارب والمحلات.. حسب النوع

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 19-5-2024، يتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للطن.

سعر الأرز الشعير اليوم

وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة، يسجل نحو 15 ألف جنيه للطن في الأسواق، فيما يسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 16 ألف جنيه.

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة

تابع شحاتة، بأن سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة الممتاز، يسجل ما بين 25 و26 ألف جنيه للطن، والمعبأ من 27 إلى 28 جنيها للكيلو، ويصل إلى المستهلك بسعر 30 جنيهًا.

سعر الأرز الأبيض عريض الحبة

أشار رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أن سعر الأرز الأبيض عريض الحبه السائب 16 ألف جنيه للطن، ويتراوح بين 26 و27 جنيها للكيلو السائب، والمعبأ يسجل 32 جنيها للمستهلك.

الأرز متوافر بالمضارب

وأوضح شحاتة، إلى هناك توافر في الأرز بالمضارب المصرية بأسعار مناسبة بالنسبة لسعلة الأرز، وحركة الأسعار في السوق تسير وفقًا للعرض والطلب.