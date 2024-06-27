اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة تناقش إجراءات تأمين شركات النقل التشاركي وسبل ضبط المنظومة
كتب:
أحمد العانوسي
06:58 م | الخميس 27 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- ١١ عاماً على ذكرى «٣٠ يونيو».. الثورة توقف المد الإرهابى
- الحكومة تناقش إجراءات تأمين شركات النقل التشاركى وسبل ضبط المنظومة
- إجراء تحاليل دورية للسائقين للتأكد من سلامتهم البدنية وعدم تعاطى الكحول أو المخدرات
- مشاهد سوداء: الإفراج عن أمراء الدم.. و«قتلة السادات» فى مقدمة حضور احتفالات أكتوبر و«الفقى»: الإخوان كانوا خارج دائرة المجتمع
- «التعليم»: امتحان «العربى» غير معقد ولا تعديل على إجاباته
- المدن الجديدة: الدولة تتجه للمجتمعات المتطورة والسكن الكريم.. و«الغيطى»: تبنَّت مخططاً استراتيجياً للتنمية وزيادة المعمور
- طلاب الثانوية يؤدون «الفيزياء والتاريخ» غداً.. وفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية
- «التعليم العالى»: تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بنفس قواعد العام الماضى
- «عبدالغفار»: «اختبارات القدرات» بعد امتحانات «الثانوية».. وإلغاؤها لكليات التربية النوعية
- الفريق أول محمد زكى يشهد تخرّج دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا
- الأهلى يطلب مبلغاً خيالياً لرحيل محمد مجدى أفشة
- برعاية «السيسى» و«أورسولا» «القاهرة» تستضيف مؤتمر الاستثمار
الصفحة الثانية
- انهيار المنظومة الاقتصادية لـ«غزة».. و35% نسبة الانكماش
- تراجُع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى الضفة الغربية بنسبة 26%.. و86% لسكان القطاع.. والصيف يؤدى إلى تفاقم الأوضاع فى مخيمات النازحين بسبب انقطاع الكهرباء ووجود القليل من المياه.. و«الأمم المتحدة»: لم ننسحب من غزة وتوزيع المساعدات يتواصل رغم المخاطر
- أوكرانيا تُسقط 23 مُسيَّرة و5 صواريخ روسية.. و«موسكو» تدفع بـ«المجنّسين»
- وزيرا الدفاع الأمريكى والروسى يبحثان التصعيد العسكرى ومخاطر استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى «كييف»
- وزيرة التخطيط تفتتح المنتدى الأول لحوكمة القطاع الصحى بالتعاون مع «ثندر بيرد» الأمريكية
- «المالية»: 62 مليار جنيه إجمالى دعم الحكومة للشركات المصدرة منذ 2019
- «معيط»: بدء صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لمساندتهم فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية
- «السعيد»: منظومة متابعة المواليد دعمت الخطط التنموية وأتاحت تحديد الخدمات المطلوبة بالقرى اعتماداً على «حوكمة البيانات»
الصفحة الثالثة
- برلمانيون وحزبيون: ترشيد استهلاك «الكهرباء» واجب وطنى
- «القطامى»: ضرورة رفع مستوى التوعية لدى المواطنين خاصة أن القطاع المنزلى الأكثر استهلاكاً.. و«القاضى»: غلق المحلات التجارية فى الـ10 مساء يرشّد الاستهلاك
- «أبوالعطا»: يجب على جموع المواطنين مساعدة الحكومة فى خطة الترشيد.. وصياغة حملة إعلانية بأهمية الأمر
- «الرعاية الصحية»: تقديم 44 مليون خدمة ضمن «التأمين الشامل» خلال 5 سنوات
- «الصحة»: تسريع الانتهاء من قوائم الانتظار ودعم أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة
- زيادة أسرَّة الرعاية المركزة فى محافظتى «بنى سويف والمنيا»
- «رحمى»: 51.2 مليار جنيه تمويلات لمليونى «مشروع صغير» وفرت 3.1 مليون فرصة عمل
- رئيس «تنمية المشروعات»: الإعلان عن برامج تمويلية لمشروعات جديدة بجميع المحافظات.. أحدها للمشروعات الابتكارية وآخر للشباب والمرأة
الصفحة الرابعة
- مشاهد سوداء.. الإفراج عن قادة الإرهاب.. و«قتلة السادات» يحضرون احتفالات أكتوبر
- عاصم عبدالماجد يكشف عن تدشين «الحرس الثورى» بديلاً عن المؤسسات الأمنية.. و«مرسى» يوجّه بالحفاظ على سلامة الإرهابيين خاطفى الجنود فى سيناء
- عبدالمنعم إمام: 30 يونيو.. يوم الجماعة الوطنية
- د. مصطفى الفقى: «الإخوان» كانت خارج دائرة المجتمع الدولى والحياة السياسية الطبيعية.. وأعضاؤها لم يدركوا طبيعة العالم من حولهم
الصفحة الخامسة
- مجتمعات عمرانية وسكن كريم ومتنفس لأهالى المحافظات
- «المنصورة الجديدة» استنساخ لشرم الشيخ والغردقة.. و«دمياط الجديدة» تحتضن جميع أنواع الإسكان.. و«أخميم الجديدة» نافذة لسوهاج
- أحمد مكى: المدن الجديدة.. حياة وآمال وطموحات لا تنتهى
- رئيس «القاهرة الجديدة»: الدولة تبنت مخططاً استراتيجياً للتنمية العمرانية يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة
- ملامح المشروعات التنموية الجديدة
الصفحة السادسة
- جمال حسين: كارت أحمر لمؤسس جماعة الإخوان!!
- د. أحمد مجاهد: الحلم والواقع
- أمينة النقاش: بكل تجرُّد وقَّعتُ على استمارة «تمرد»
- النائب تيسير مطر: طريق شعب وجرأة دولة
- د. محمد ممدوح: الوضع الاقتصادى وحقوق الإنسان قبل وبعد الثورة
الصفحة السابعة
- برعاية «الرئيس السيسى وأورسولا».. «القاهرة» تستضيف مؤتمر الاستثمار «مصر والاتحاد الأوروبى».. غداً
- مصر والاتحاد الأوروبى شركاء التنمية
- المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات الأوروبية فى البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائى والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف
- شراكة استراتيجية لمواجهة الأزمات الاقتصادية
- السفير صلاح حليمة: نتوقع نمو الاستثمارات الأوروبية فى مصر بما يشمل نقل التكنولوجيا
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: أوروبا تعتبر مصر قوة عظمى لا غنى عنها لضمان استقرار المنطقة
- «العمدة»: تشكل 25% من حجم التبادل التجارى.. و39% من الاستثمار الأجنبى
- «إبراهيم»: تعزز التعاون فى الصناعات الحيوية والموارد المائية لضمان مستقبل أفضل للجميع
الصفحة الثامنة
- 30 يونيو.. يوم عادت الهوية