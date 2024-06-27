اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة تناقش إجراءات تأمين شركات النقل التشاركي وسبل ضبط المنظومة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- ١١ عاماً على ذكرى «٣٠ يونيو».. الثورة توقف المد الإرهابى

- الحكومة تناقش إجراءات تأمين شركات النقل التشاركى وسبل ضبط المنظومة

- إجراء تحاليل دورية للسائقين للتأكد من سلامتهم البدنية وعدم تعاطى الكحول أو المخدرات

- مشاهد سوداء: الإفراج عن أمراء الدم.. و«قتلة السادات» فى مقدمة حضور احتفالات أكتوبر و«الفقى»: الإخوان كانوا خارج دائرة المجتمع

- «التعليم»: امتحان «العربى» غير معقد ولا تعديل على إجاباته

- المدن الجديدة: الدولة تتجه للمجتمعات المتطورة والسكن الكريم.. و«الغيطى»: تبنَّت مخططاً استراتيجياً للتنمية وزيادة المعمور

- طلاب الثانوية يؤدون «الفيزياء والتاريخ» غداً.. وفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- «التعليم العالى»: تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بنفس قواعد العام الماضى

- «عبدالغفار»: «اختبارات القدرات» بعد امتحانات «الثانوية».. وإلغاؤها لكليات التربية النوعية

- الفريق أول محمد زكى يشهد تخرّج دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

- الأهلى يطلب مبلغاً خيالياً لرحيل محمد مجدى أفشة

- برعاية «السيسى» و«أورسولا» «القاهرة» تستضيف مؤتمر الاستثمار

الصفحة الثانية

- انهيار المنظومة الاقتصادية لـ«غزة».. و35% نسبة الانكماش

- تراجُع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى الضفة الغربية بنسبة 26%.. و86% لسكان القطاع.. والصيف يؤدى إلى تفاقم الأوضاع فى مخيمات النازحين بسبب انقطاع الكهرباء ووجود القليل من المياه.. و«الأمم المتحدة»: لم ننسحب من غزة وتوزيع المساعدات يتواصل رغم المخاطر

- أوكرانيا تُسقط 23 مُسيَّرة و5 صواريخ روسية.. و«موسكو» تدفع بـ«المجنّسين»

- وزيرا الدفاع الأمريكى والروسى يبحثان التصعيد العسكرى ومخاطر استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى «كييف»

- وزيرة التخطيط تفتتح المنتدى الأول لحوكمة القطاع الصحى بالتعاون مع «ثندر بيرد» الأمريكية

- «المالية»: 62 مليار جنيه إجمالى دعم الحكومة للشركات المصدرة منذ 2019

- «معيط»: بدء صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لمساندتهم فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية

- «السعيد»: منظومة متابعة المواليد دعمت الخطط التنموية وأتاحت تحديد الخدمات المطلوبة بالقرى اعتماداً على «حوكمة البيانات»

الصفحة الثالثة

- برلمانيون وحزبيون: ترشيد استهلاك «الكهرباء» واجب وطنى

- «القطامى»: ضرورة رفع مستوى التوعية لدى المواطنين خاصة أن القطاع المنزلى الأكثر استهلاكاً.. و«القاضى»: غلق المحلات التجارية فى الـ10 مساء يرشّد الاستهلاك

- «أبوالعطا»: يجب على جموع المواطنين مساعدة الحكومة فى خطة الترشيد.. وصياغة حملة إعلانية بأهمية الأمر

- «الرعاية الصحية»: تقديم 44 مليون خدمة ضمن «التأمين الشامل» خلال 5 سنوات

- «الصحة»: تسريع الانتهاء من قوائم الانتظار ودعم أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة

- زيادة أسرَّة الرعاية المركزة فى محافظتى «بنى سويف والمنيا»

- «رحمى»: 51.2 مليار جنيه تمويلات لمليونى «مشروع صغير» وفرت 3.1 مليون فرصة عمل

- رئيس «تنمية المشروعات»: الإعلان عن برامج تمويلية لمشروعات جديدة بجميع المحافظات.. أحدها للمشروعات الابتكارية وآخر للشباب والمرأة

الصفحة الرابعة

- مشاهد سوداء.. الإفراج عن قادة الإرهاب.. و«قتلة السادات» يحضرون احتفالات أكتوبر

- عاصم عبدالماجد يكشف عن تدشين «الحرس الثورى» بديلاً عن المؤسسات الأمنية.. و«مرسى» يوجّه بالحفاظ على سلامة الإرهابيين خاطفى الجنود فى سيناء

- عبدالمنعم إمام: 30 يونيو.. يوم الجماعة الوطنية

- د. مصطفى الفقى: «الإخوان» كانت خارج دائرة المجتمع الدولى والحياة السياسية الطبيعية.. وأعضاؤها لم يدركوا طبيعة العالم من حولهم

الصفحة الخامسة

- مجتمعات عمرانية وسكن كريم ومتنفس لأهالى المحافظات

- «المنصورة الجديدة» استنساخ لشرم الشيخ والغردقة.. و«دمياط الجديدة» تحتضن جميع أنواع الإسكان.. و«أخميم الجديدة» نافذة لسوهاج

- أحمد مكى: المدن الجديدة.. حياة وآمال وطموحات لا تنتهى

- رئيس «القاهرة الجديدة»: الدولة تبنت مخططاً استراتيجياً للتنمية العمرانية يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة

- ملامح المشروعات التنموية الجديدة

الصفحة السادسة

- جمال حسين: كارت أحمر لمؤسس جماعة الإخوان!!

- د. أحمد مجاهد: الحلم والواقع

- أمينة النقاش: بكل تجرُّد وقَّعتُ على استمارة «تمرد»

- النائب تيسير مطر: طريق شعب وجرأة دولة

- د. محمد ممدوح: الوضع الاقتصادى وحقوق الإنسان قبل وبعد الثورة

الصفحة السابعة

- برعاية «الرئيس السيسى وأورسولا».. «القاهرة» تستضيف مؤتمر الاستثمار «مصر والاتحاد الأوروبى».. غداً

- مصر والاتحاد الأوروبى شركاء التنمية

- المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات الأوروبية فى البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائى والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف

- شراكة استراتيجية لمواجهة الأزمات الاقتصادية

- السفير صلاح حليمة: نتوقع نمو الاستثمارات الأوروبية فى مصر بما يشمل نقل التكنولوجيا

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: أوروبا تعتبر مصر قوة عظمى لا غنى عنها لضمان استقرار المنطقة

- «العمدة»: تشكل 25% من حجم التبادل التجارى.. و39% من الاستثمار الأجنبى

- «إبراهيم»: تعزز التعاون فى الصناعات الحيوية والموارد المائية لضمان مستقبل أفضل للجميع

الصفحة الثامنة

- 30 يونيو.. يوم عادت الهوية