خبير اقتصادي: المؤتمر المصري الأوروبي يهدف لزيادة فرص الاستثمار

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس مدى تلاقي الرؤى بين الجانبين المصري والأوروبي، الذي يستهدف زيادة التبادل التجاري وفرص الاستثمار واقتناص الفرص التي يمتلكها الجانب المصري، لافتًا إلى أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية أن تعيد صياغة الخريطة الاستثمارية من خلال ثورة إصلاحية في كافة القطاعات الاقتصادية.

مصر تمتلك فرصا اقتصادية متعددة

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر تمتلك العديد من الفرص في كل القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن أهم القطاعات هي صناعة الدواء والأسمدة، بالإضافة إلى الصناعات التكنولوجية التي بات لمصر دور كبير فيها.

دور مصر في مجال الطاقة المتجددة

وواصل: «الاقتصاد الأخضر بأنواعه يتوافق بشدة مع الجانب الأوروبي، ومصر لها دور جيد في مجال الطاقة المتجددة سواء الهيدروجين الأخضر أو إعادة التدوير والاستخدام الأمثل لمورد المياه، بالإضافة إلى النقل المستدام الذي توسعت فيه مصر بشكل كبير»، مشيرًا إلى أن مشروع توشكى ودلتا مصر سيكون نقطة انطلاق للاستثمارات الزراعية الجديدة.