«حماة الوطن» بالخارج: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة مهمة لتنفيذ الشراكة الشاملة

قال علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي سيعقد يومي 29 و30 يونيو الجاري، يفتح الطريق لعلاقات متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

دعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030

أشار المهندس علاء زياد، إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد تام لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030، لضمان استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل، والنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح علاء، أن ما جرى من جهود البناء والتنمية في عهد الرئيس السيسي بالجمهورية الجديدة، يمنح شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ويؤهله لمزيد من التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات الاقتصادية المتنوعة، منها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام.

خطوة مهمة في تنفيذ الاستراتيجية

كشف أن المؤتمر يعد خطوة مهمة في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي اتفق عليها الجانبان مارس الماضي، خلال القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، لتحصل مصر على 7.4 مليارات يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي، حتى عام 2027.

ونوه «زياد»، بأن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، بلغت 31 مليار دولار عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار عام 2022، بانخفاض 19.2%، وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر، 8.2 مليار دولار خلال العام المالي «2022-2023»، مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي «2021-2022» بارتفاع 156.3%.