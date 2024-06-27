القومي للحوكمة: نؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمة أفضل للمواطن

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن جلسات المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي أسفرت عن مجموعة من الركائز والرسائل المهمة؛ أهمها التأكيد على التكامل بين جميع الجهات الحكومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري.

التعاون بين وزارة الصحة ومعهد الحوكمة

وينعقد المنتدى بالتعاون بين وزارة الصحة ومعهد الحوكمة وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، وكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في الجلسة الختامية الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد السحيمي، المدير التنفيذي الأول لتطوير الأعمال بكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية.

إطلاق برنامج تدريبي

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، إلى إطلاق برنامج تدريبي في الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع كلية "ثندر بيرد للإدارة العالمية" في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والمعهد، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وهو التدريب الذي يتناول أُسس نُظُم الرعاية الصحية والحوكمة، وآليات القضاء على المخلفات وتحسين نتائج الجودة، وتعزيز سلامة المرضى والرعاية المبنية على القيمة، مع تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في الرعاية الصحية، بهدف استشراف التوجهات المستقبلية في حوكمة الرعاية الصحية، لافتة إلى عقد المرحلة الأولى للبرنامج بعد أيام بالولايات المتحدة الأمريكية.