معهد الحوكمة: خرجنا 690 سفيرا للتنمية المستدامة من الشباب المصري

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن المعهد بالتعاون مع الوزارة، يحتفل بجهد عام من التدريب في مبادرة «كن سفيرا»، لافتة إلى أن مرحلة العمل المتطورة قد بدأت منذ فكرة المبادرة في 2019 بتوعية الشباب بأهداف التنمية المستدامة، وجرى إعداد المنصة الإلكترونية والبرامج الدراسية والمواد التعليمية لمدة 3 سنوات.

حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة سفراء التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة سفراء التنمية المستدامة، التي نظمتها وزارة التخطيط من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحافظي القاهرة والجيزة وبني سويف، وعدد من القيادات المعنية.

إطلاق دليل تدريبي لمصطلحات التنمية المستدامة

وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مبادرة كن سفيرا، مبنية على دمج ذوي الهمم من خلال إطلاق دليل تدريبي لمصطلحات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المبادرة عملت على التشبيك بين 24 جامعة حكومية وخاصة و30 جمعية أهلية، من خلال شراكات مستدامة هدفها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف دعم جهود الدولة في الاستعداد لمؤتمر cop 27، موضحة أنه سيجري التعاون، خلال الفترة المقبلة، مع العديد من المؤسسات الدولية للاطلاع على نماذج عالمية في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال ورش عمل مشتركة على مستوى المدارس، بالاشتراك مع خريجي البرنامج من الدفعة الأولى وعددهم 690 سفيرا للتنمية المستدامة.