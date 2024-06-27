3 فئات ممنوعة من الإفراط في التين الشوكي.. ما السبب؟

التين الشوكي من الفواكه الصيفية التي يحبها عدد كبير منا، ويزداد الإقبال عليه مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن ما لا يعرفه البعض أن الإفراط فيه قد يتسبب في الإصابة ببعض الأمراض، وهناك فئات ممنوعة من تناوله.

فئات ممنوعة من تناول التين الشوكي

ونوضح خلال التقرير التالي الكمية المسموح بها منه، والآثار الجانبية في حال الإفراط في تناوله، والفئات الممنوعة منه بحسب ما أوضح الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة هي كالتالي:

مرضى اضطرابات الجهاز الهضمي.

مرضى السكري من النوع الثاني.

مرضى الضغط المرتفع.

وأكد أن تناول هذه الفئات للتين الشوكي يعرضها للإصابة باضطرابات المعدة.

الآثار الجانبية لتناول التين الشوكي

الآثار الجانبية الناتجة عن الإفراط في تناول التين الشوكي، وهي:

مشكلات الجهاز الهضمي.

ظهور رد فعل تحسسي.

الأشخاص الذين سيخصعون لعملية جراحية لا يجب أن يتناولوه مباشرةً، لأنه يؤثر على تخثر الدم.

الكمية المسموح تناولها من التين الشوكي

أضاف أنه يجب الالتزام بالتالي:

الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض عليهم تناول من ثمرة إلى أربعة ثمرات فقط في اليوم.

والأشخاص المصابين بهذه الأمراض عليهم تناول ثمرة واحدة فقط.

تناول العصير يكون بمقدار نصف كوب فقط.

الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل تناول التين الشوكي

وبحسب موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشئون الطبية، هناك مجموعة من الاحتياطات يجب اتباعها قبل تناول الفراولة، وهي: