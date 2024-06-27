وكيل «صحة الشرقية» يشيد بتدريب الفرق الطبية على أعمال برنامج ركن المشورة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع إدارة الرعاية المتكاملة بالمديرية، وذلك اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة.

خطة العمل بإدارة الرعاية المتكاملة

ناقش وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع، خطة العمل بإدارة الرعاية المتكاملة، ومؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، كما تم مناقشة خطة تفعيل برنامج ركن المشورة لرعاية الأطفال أقل من خمس سنوات CCD، مشيداً بخطة تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، على مهام ومهارات العمل بالبرنامج، كما أثنى على أداء العمل بالبرنامج بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالشرقية بإشراف الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة، والدكتورة شيرين الباشا مساعد مدير الإدارة ومسؤول التدريب بها.

برنامج «ركن المشورة» يستهدف رفع الوعي الصحي للأمهات

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن برنامج «ركن المشورة» يستهدف رفع الوعي الصحي للأمهات ومقدمي الرعاية في مجال صحة الطفل، بغرض الوصول إلى المستوى المأمول من الرفاهية لكل فرد في المجتمع خلال إطار بيئي ملائم، حيث يمكن تقديم رعاية متكاملة للطفل، لا تقتصر على العلاج فقط بل تبدأ بالوقاية ورفع الوعي الصحي، وذلك من خلال شبكة من وحدات الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة بقطاعي الريف والحضر.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الحكيم أن برنامج CCD يحمل في طياته العديد من الرسائل التعليمية والتثقيفية الهامة، والتي تتضمن تدريب الأمهات أو مقدمي الرعاية على متابعة النمو البدني وتقييم مراحل التطور الذهني للأطفال دون الخامسة، ولفتت الانتباه لأهمية الترقب التغذوي للطفل مما يساعد على الاكتشاف المبكر لحالات سوء التغذية كالسمنة والنحافة وقصر القامة والتقزم والأنيميا وغيرها، مضيفا أن برنامج CCD يعمل على دعم وحماية الرضاعة الطبيعية وذلك عن طريق تشجيع الممارسات المثلى لتغذية الرضع وتدريب الأمهات عليها، بالإضافة لتقديم المشورة حول قواعد الرعاية المنزلية لحماية الطفل من الحوادث والمخاطر، وكيفية تعزيز مهارات التواصل الفعال بين الأم والطفل، وذلك بالاستعانة بعدد من المواد الإعلامية والتثقيفية كالكتيبات والبوسترات والمطويات.

ومن جانبه، أشار محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أنه تم تدريب 157 ممرضة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة الشرقية، على برنامج ركن المشورة على عدة مراحل، وبمشاركة 30 عضوا من منسقي ومشرفي الرعاية المتكاملة بالمحافظة، وتم تفعيل برنامج «ركن المشورة» في 157 منفذا طبيا بوحدات الرعاية الأولية بمحافظة الشرقية.