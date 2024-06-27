«الصحة» توجّه بمراجعة عدد العمليات الجراحية وسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار

وجّه وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة لتحديد أولويات العمل خلال الفترة الحالية، كما وجّه رؤساء الهيئات والقطاعات بتحديث قوائم العمليات المهمة والعاجلة ومراجعة عدد العمليات في كل قطاع وهيئة، وسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار.

وأكد وزير الصحة زيادة ودعم المستلزمات الطبية الضرورية وأدوية الطوارئ والعمليات، والأمراض المزمنة، ووجّه رؤساء القطاعات والهيئات، ببذل المزيد من الجهد لتخفيف العبء عن المواطنيين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الوزير مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

نجاح مكينة منظومة المواليد

وأكد الوزير مراجعة أعداد الحضانات الخاصة بالأطفال على مستوى محافظات الجمهورية، وبيان مدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، موجهًا بتشكيل لجنة تضم «متخصصون في طب الأطفال، وممثلون لقطاع الطب الوقائي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والعلاج الحر» للمرور على المستشفيات، مشيرا إلى أنّ ميكنة منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات ساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة ومدققة.

نشاط البعثة الطبية للحج

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الاجتماع استعرض آخر المستجدات والتطورات بشأن نشاط البعثة الطبية للحج، والتي ناظرت 30 ألف حاج من خلال 23 عيادة طبية تابعة للبعثة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى المرور الدوري لفرق الطب الوقائي على مقرات إقامة الحجاج المصريين، وبلغ عدد المحولين إلي طوارئ المستشفيات 1589 مريضا.

وأشار إلى تقديم 1537 ندوة توعوية بإجمالي 39 ألفا و220 مستفيدا، كما جرى التنسيق لمرضى الغسيل الكلوي لإجراء جلسات الغسيل بمستشفيات المملكة العربية السعودية، موجّها الشكر للسلطات السعودية على تعاونها مع البعثة الطبية المصرية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى المنومين بالمستشفيات.

وأوضح عبدالغفار، أنّ الاجتماع استعرض إنجازات الرعاية العاجلة وغرفة الأزمات خلال فترة عيد الأضحى، حيث جرى رصد 1214 حادث سير بمختلف أنواعها، وفقًا لبيانات مركز التحكم الرئيسي خلال الفترة من 14 إلى 22 يونيو، إضافة إلى استعراض هيكل منظومة الأزمات داخل وزارة الصحة والسكان، والذي ينقسم إلى المجموعة المركزية بالوزارة، والمجموعة الفرعية بالمحافظات، وكذلك أسلوب إدارة منظومة البلاغات.

خطة لزيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ إحصائيات العرض أوصت بوضع خطة لزيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة في محافظتي بني سويف والمنيا، ومراجعة موقف خدمات الحروق وخاصة أسرة الرعاية المركزة للحروق بمحافظات «القاهرة، الدقهلية، المنيا، الأقصر، مطروح، قنا، البحر الأحمر»، إضافة إلى استكمال أعمال ربط غرف الأزمات المركزية والفرعية إلكترونيا ولاسلكيا.

واختتم وزير الصحة والسكان، الاجتماع بتكريم الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، والدكتور هشام مسعود مدير مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تقديرا لجهودهم في خدمة المنظومة الصحية، طوال فترة عملهم، وذلك عقب انتهاء فترة عملهم كوكلاء لوزارة الصحة، مشيدًا بما قدموه خلال الفترة الماضية وتفانيهم في أداء مهام عملهم، مضيفا أنّ التكريم والتقدير يستحقه كل من أجاد وأعطي لخدمة الوطن والمواطنين، مشيدا بمدى استجابتهم لحل المشكلات وتذليل العقبات وسرعة التواصل والإنجاز في الملفات التي وكلت إليهم، مؤكدا أنّ المسؤول الناجح هو من يبني كوادر جديدة تقود المسيرة وتستكمل الإنجازات، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فيما هو قادم.