شروط ومميزات التقديم لمدرسة العلمين للتكنولوجيا.. تدريب بأجر وتوظيف بعد التخرج

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تدشين أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بدخول مدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية الخدمة للعام الدراسي الجديد 2024-2025، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح، ووزارة البترول ومؤسسة «السويدي إليكتريك»، وشركة «أيوك».

شروط التقديم بمدرسة العلمين للتكنولوجيا

أوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنّ شروط التقديم لمدرسة العلمين التكنولوجية، تشمل الآتي:

- حصول الطالب الراغب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 بمجموع لا يقل عن 230 درجة.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون خريج إعدادي عام أو تجريبي أو خاص.

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا في الأول من أكتوبر المقبل.

- متاح التقديم للطلاب من كافة محافظات الجمهورية، على غرار المدارس التطبيقية الموجودة بأنحاء الجمهورية.

- مدة الدراسة بالمدرسة التطبيقية 3 سنوات.

- تضم المدرسة 3 تخصصات، وهي: «فني خدمات قطاع الغرف، فني مأكولات ومشروبات.

- التقديم للذكور والإناث.

خطوات التقديم والقبول مدرسة العلمين للتكنولوجيا

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية، اتباع الخطوات التالية:

- التقديم إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.

- اجتياز اختبارات القبول.

- اجتياز الكشف الطبي.

- اجتياز المقابلة الشخصية، التي تضعها الوزارة بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

يشمل المنهج الدراسي لمدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية، المواد الآتية:

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

مميزات مدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية

تتمثل مميزات مدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية في الآتي:

- الحصول علي شهادة دولية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص متاحة بوفرة للتعيين بتلك المصانع والشركات بعد التخرج.

- صرف مكافآت مالية في أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي.