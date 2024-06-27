بعد وفاة طارق الوحش نجم الإسماعيلي السابق.. 5 لاعبين حصد السرطان أرواحهم

خبر حزين تلقاه محبو كرة القدم المصرية وأبناء محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية، وهو وفاة طارق الوحش، نجم نادي الإسماعيلي السابق، بعد صراع مع مرض السرطان.

وبعد وفاة نجم «الدراويش» السابق، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، قصص 5 لاعبين كرة قدم حصد السرطان أرواحهم.

1- اللاعب البدراوي ناجح الشهير بـ«رقة العالمي»

في سبتمبر العام الماضي، غيَّب مرض سرطان الدم لاعب كرة القدم المصري البدراوي ناجح الشهير بـ«رقة العالمي»، وأعلن حينها نادي فاركو الذي يلعب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وفاة لاعبه «البدراوي»، بعد صراع مع المرض؛ إذ أُصيب بسرطان الدم «اللوكيميا».

وكان «رقة العالمي» من أشهر لاعبي فاركو على مستوى قطاع الناشئين؛ بعدما قدم مستويات مميزة كانت كفيلة بتصعيده إلى صفوف الفريق الأول.

2- اللاعب كمال رضا

من لاعبي كرة القدم الذين رحلوا عن عالمنا متأثرين بإصابتهم بالسرطان هو اللاعب كمال رضا، لاعب فريق نجوم المستقبل وأحد أبرز نجوم قطاع الناشئين في مصر، الذي توفيَّ في أغسطس عام 2022، على إثر إصابته بمرض السرطان، وهو ما أعلنه والده، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «عادت الأمانة إلى صاحبها لن يبقى أحد إلا الله».

وكان اللاعب كمال رضا قد لاحظ تغيرات كثيرة تطرأ على صحته، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة ثبتت إصابته بورم خبيث في منطقة الصدر، ومن ثم خلال رحلة العلاج توقفت أعصاب يده اليمنى ما أعجزه عن تحريك أصابعه، وظل في رحلة صراعه مع المرض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعى حينها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب كمال رضا، وقدم العزاء لأسرته وأسرة الرياضة المصرية؛ إذ أصدرت الوزارة بيانًا لنعي لاعب نجوم المستقبل جاء فيه: «نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفاة اللاعب كمال رضا شوقي لاعب نادي نجوم المستقبل بعد رحلة صراع طويلة مع المرض».

3- اللاعب يوسف يسري

وقبل عدة أيام رحل أيضًا عن عالمنا لاعب كرة القدم البورسعيدي يوسف يسري، في العقد الثاني من العمر، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حتى لقبه كثيرون من محبيه وجمهور الكرة المصرية بأنه «أشهر محارب للسرطان ببورسعيد».

وكان «يوسف» قد أُصيب بمرض السرطان قبل عامين، ليبدأ رحلة العلاج بالكيماوي، إلا أن المرض تمكن منه تمامًا، وبعدما ساءت حالته الصحية، تم إيداعه أحد المستشفيات ليلفظ به أنفاسه الأخيرة.

4- اللاعب محمد أبرهون

ومن لاعبي كرة القدم الذين رحلوا عن عالمنا على إثر إصابتهم بمرض السرطان، اللاعب المغربي محمد أبرهون، الذي وافته المنية في ديسمبر 2020 عن عمر ناهز 31 عامًا، بعد بضعة أشهر من إصابته بمرض السرطان، حسب ما أعلنته وسائل إعلام مغربية.

ونعى نادي شباب المحمدية المغربية اللاعب الراحل محمد أبرهون، من خلال منشور على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة اللاعب محمد أبرهون، وذلك بعـد صراع مـع المرض الخبيث».

5- اللاعب أوجاي سيمبسون

وفي أبريل الماضي، رحل عن عالمنا لاعب كرة القدم الأمريكي الشهير أوجاي سيمبسون عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد معاناة شديدة مع مرض سرطان البروستاتا الذي أُصيب به قبل وفاته بفترة قصيرة، حسب ما ورد على موقع «روسيا اليوم».

يذكر أن نادي الإسماعيلي حص على نعي لاعبه السابق طارق الوحش؛ إذ كتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».