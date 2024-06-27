حزن في المنوفية بعد وفاة طالبة ثانوية عامة بسبب تكييف سيارة.. أصيبت بالاختناق

حالة من الحزن والأسى سيطرت على أهالي مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، بعد وفاة الطالبة ملك الهندواي بالصف الثالث الثانوي، نتيجة استنشاقها غاز أول أكسيد الكربون، في أثناء تواجدها داخل سيارة.

كانت الطالبة ملك تجلس داخل سيارة مفعل فيها مكيف الهواء، لتلطيف الأجواء خلال الموجة الحارة، ولكنها استنشقت غاز أول أكسيد الكربون، دون أن تدري حتى فارقت الحياة.

وفاة طالبة الثانوية العامة

بكلمات مؤثرة، ودع «وليد الهندواي» عم الطالبة ملك الفقيدة عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، واصفًا إياها بأنها قطعة من قلبه: «قطعة من روح شقيقي إيهاب رحمة الله عليه، لحقت به في الجنة إن شاء الله.. توفيت إلى رحمة الله ابنتا وقرة أعيينا ملك، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لله وإنا إليه راجعون».

لم يكتف عم الطالبة «ملك» بتوديعها بهذه الكلمات المؤثرة فقط، ولكنه استكمل قائلا: «إحنا كلنا عارفين إنك أكثر واحدة بتحبي أبوكي، بس مكناش نعرف إنك أول واحدة تحصليه.. فرقتكما الدنيا وتجمعكما الجنة إن شاء الله».

وتعاطف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة الطالبة ملك، ودعوا لها بالمغفرة والرحمة، وجاءت التعليقات كالتالي: «ربنا يصبركم على فراقها»، وأيضًا «ربنا يرحمها ويصبركم يا رب».

استنشاق أول أكسيد الكربون

مخاطر عديدة يسببها استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، كونه عديم الرائحة والطعم واللون، وينتج عن حرق الوقود، بما في ذلك الغاز أو الخشب أو البروبان أو الفحم، ويمكن أن تؤدي الأجهزة والمحركات غير المهواة بشكل جيد إلى تراكم الغاز بمستويات خطيرة، وفقًا لما ذكره موقع «مايو كلينك».