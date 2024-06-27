تنسيق الثانوية العامة محافظة أسيوط 2024.. ظهر الآن

ظهر الآن تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسيوط رسميًا، وذلك بعدما اعتمد اللواء عصام سعد إسماعيل محافظ الإقليم، الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2025 المرحلة الأولى، وذلك بعد انتهاء دراسة وقرار اللجنة التي جرى تشكيلها برئاسة إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط لتحديد متوسط مجاميع الطلاب.

وفي السطور الآتية تنشر «الوطن» تفاصيل تنسيق الثانوية العامة محافظة أسيوط 2024، فضلًا عن كل ما تريد معرفته عن تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط خدمات، وموعد تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط المرحلة الثانية، وذلك ضمن ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق الثانوية العامة محافظة أسيوط 2024

وحددت محافظة أسيوط الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة محافظة أسيوط 2024 المرحلة الأولى من 243 درجة في كافة مدارس المحافظة، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، إذ جاء التنسيق مرتفعًا بسبب ارتفاع نسب النجاح هذا العام مقارنةً بالأعوام المنصرمة، وكذلك ارتفاع مجاميع الطلاب.

تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط المرحلة الثانية

وبحسب بيان محافظة أسيوط، فإنّه من المقرر أن يتم إعادة دراسة وتحديد المقبولين في الصف الأول الثانوي بصورة نهائية، والكثافة الطلابية داخل الفصول، بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق تمهيدًا لإعلان تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط المرحلة الثانية بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط خدمات

ولم يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط خدمات حتى الآن، إذ من المقرر أن يتم إعلانه بالتزامن مع تنسيق المرحلة الثانية.

الأوراق المطلوبة في تنسيق الثانوية العامة

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسيوط المرحلة الأولى، فإنّها تتضمن المستندات الآتية:

- أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية بالإضافة إلى صور منها.

- أصل شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة بالإضافة إلى 3 صورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب أو الطالبة.

- 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة مقاس 4*6.

- ملف التقديم متضمنًا طلب الالتحاق.

- الدمغات المطلوبة.

- البطاقة الصحية للطالب أو الطالبة.

- حافظة بلاستيكية بالإضافة إلى ملف ورقي لحفظ الأوراق.