أحمد العوضي يكشف لـ«الوطن» تفاصيل أزمته الصحية: شميت أول أكسيد الكربون

كشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة التي كان قد تعرض لها مؤخرا، وتسببت في حجزه داخل المستشفى لمدة ثلاثة أيام، وذلك من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».

التهاب في الشُعب الهوائية

وقال العوضي «كان عندي مشهد في مخزن جوا لوكيشن مسلسلى الجديد حق عرب، كان فيه حريقة والمفروض إن بطفيها شميت أول أكسيد الكربون دخان كتير أوي فجابلي التهاب في الشُعب الهوائية».

وتابع العوضي أن هذا الأمر تسبب في نقله إلى المستشفى وحجزه لمدة ثلاثة أيام لتلقي العلاج اللازم والتواجد تحت الملاحظة، ولكنه لله الحمد مر الأمر على خير وعاد سريعا إلى التصوير مرة أخرى.

يُذكر أن مسلسل حق عرب يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي البطولة المطلقة فى السباق الرمضاني للمرة الأولى، ويشارك معه عدد كبير من النجوم من بينهم دينا فؤاد ووليد فواز ووفاء عامر ورياض الخولي وكارولين عزمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.