عمرو يوسف يكشف مستجدات الحالة الصحية لكندة علوش

كشف الفنان عمرو يوسف، تطورات الحالة الصحية، لزوجته الفنانة كندة علوش بعد إعلانها مؤخرا إصابتها بمرض السرطان.

قال «يوسف» إن كمية الحب التي استقبلناها من الناس بعد إعلان كندة مع الإعلامية منى الشاذلي إصابتها بمرض السرطان، شيء لا يصدق، موجها الشكر للجميع سواء من الأصدقاء والمقربين أو من الجمهور الذين حاولوا الاطمئنان على حالة كندة الصحية.

وقال «يوسف» خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى على «الراديو 9090»، إن الأزمة التي تُعاني منها كندة وحسب ما كشفت، وهو إصابتها بالسرطان في منطقة الثدي، هو أمر تم اكتشافه منذ عامين ومن يومها، تخضع كندة للعلاج.

وأكد عمرو يوسف أن كندة لازالت تتلقى العلاج وقريبًا ستنتهي مرحلة العلاج قائلًا: «إحنا بقالنا سنتين ماشيين في العلاج وخلاص بإذن الله هانت وبتعدي، تجربة كانت صعبة في الحياة، لكنها هتعدي بدعوات الناس إن شاء الله».