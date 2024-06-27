بعد تفشيه في إسرائيل.. 7 معلومات عن فيروس غرب النيل «يحمله البعوض»

أعلنت وزارة الصحة بالاحتلال الإسرائيلي وجود انتشار مستمر لفيروس حمى غرب النيل، وإصابة 81 شخصا بالفيروس ووفاة 7 أشخاص، في المرض الذي ينتقل بواسطة البعوض.

معلومات عن حمى غرب النيل

أبرز المعلومات عن فيروس غرب النيل بحسب موقع منظمة الصحة العالمية، نرصده لكم كما يلي:

1- يسبب فيروس غرب النيل مرضًا عصبيًا ووفاة لدى الأشخاص، ويتواجد الفيروس غرب النيل بشكل شائع في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وغرب آسيا، ويمكن أن يصيب البشر والخيول والثدييات الأخرى.

2- تم عزل فيروس غرب النيل لأول مرة لدى امرأة في منطقة غرب النيل في أوغندا عام 1937، وتم التعرف عليه لدى الطيور (الغربان والحماميات) في منطقة دلتا النيل عام 1953.

3- قبل عام 1997 لم يكن فيروس غرب النيل يُعتبر مسببًا لأمراض الطيور، ولكن في ذلك الوقت ظهرت في إسرائيل تسببت سلالة أكثر ضراوة في وفاة أنواع مختلفة من الطيور التي ظهرت عليها علامات التهاب الدماغ والشلل، وتم الإبلاغ عن حالات إصابة بشرية تعزى إلى فيروس غرب النيل في العديد من دول العالم لأكثر من 50 عامًا.

4- حدثت أكبر حالات تفشي المرض في اليونان والاحتلال الإسرائيلي ورومانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتقع مواقع تفشي المرض على طرق هجرة الطيور الرئيسية.

5- تحدث العدوى البشرية في أغلب الأحيان نتيجة لدغات البعوض المصاب، حيث تصاب البعوض بالعدوى عندما تتغذى على الطيور المصابة، والتي تنقل الفيروس في دمها لبضعة أيام ويصل الفيروس إلى الغدد اللعابية للبعوض وعندما يلدغ البعوض، قد يتم حقن الفيروس في البشر والحيوانات، حيث يمكن أن يتكاثر وقد يسبب المرض، ويمكن أن ينتقل الفيروس أيضًا عن طريق الاتصال بالحيوانات المصابة الأخرى، أو دمها، أو أنسجتها الأخرى.

6- تكون العدوى بفيروس غرب النيل إما بدون أعراض في حوالي 80% من المصابين، ويمكن أن تؤدي إلى حمى غرب النيل أو مرض حمى غرب النيل الصعب.

7- تشمل الأعراض الحمى والصداع والتعب وآلام الجسم والغثيان والقيء، وأحيانًا مع طفح جلدي وتضخم الغدد الليمفاوية، وتشمل أعراض المرض الشديد حمى غرب النيل ويُسمى أيضًا مرض الغزو العصبي، الصداع، والحمى الشديدة، وتيبس الرقبة، والذهول، والارتباك، والغيبوبة، والرعشة، والتشنجات، وضعف العضلات، والشلل.