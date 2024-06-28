«القاهرة الإخبارية»: «ترامب» سيعلن اسم نائبه في الشهر المقبل كتب: أحمد العانوسي 03:49 ص | الجمعة 28 يونيو 2024 دونالد ترامب نقلت CNN، أنّ مصادر ترجح إعلان دونالد ترامب اختيار نائبه الشهر المقبل، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: غرفة تحليل «ترامب» تضم حاكم ولاية نورث داكوتا «القاهرة الإخبارية»: ترامب وفريقه يُركزون على الأداء والمرئيات المحيطة بالمناظرة «ترامب» يشتكي من المناظرة مع «بايدن» رغم الموافقة على قواعدها حقيقة حصول «بايدن» على أدوية لتحسين الأداء قبل مناظرة ترامب.. البيت الأبيض يكشف ترامب بقلم أحمد العانوسي