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«القاهرة الإخبارية»: «ترامب» سيعلن اسم نائبه في الشهر المقبل

كتب:

أحمد العانوسي
03:49 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
دونالد ترامب

دونالد ترامب

نقلت CNN، أنّ مصادر ترجح إعلان دونالد ترامب اختيار نائبه الشهر المقبل، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم أحمد العانوسي