عاجل.. ترامب: أمريكا من أعظم الاقتصادات في العالم لكن الرئيس الحالي خلق كوارث

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مناظرته مع بايدن التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن اقتصاد أمريكا هو واحد من أعظم الاقتصادات في العالم لكن الرئيس الحالي خلق كوارث.

وتابع: «عندما خفضنا ضرائب الشركات من 29% إلى 21% فهذا يعني ضخ الشركات مليارات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، وصنعنا لقاحات كوفيد-19 لكن بايدن أساء توزيعها على المواطنين كأي دولة غير متقدمة».