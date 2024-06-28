رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. ترامب: أمريكا من أعظم الاقتصادات في العالم لكن الرئيس الحالي خلق كوارث

كتب:

أحمد العانوسي
04:20 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
ترامب خلال المناظرة مع بايدن

ترامب خلال المناظرة مع بايدن

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مناظرته مع بايدن التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن اقتصاد أمريكا هو واحد من أعظم الاقتصادات في العالم لكن الرئيس الحالي خلق كوارث.

وتابع: «عندما خفضنا ضرائب الشركات من 29% إلى 21% فهذا يعني ضخ الشركات مليارات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، وصنعنا لقاحات كوفيد-19 لكن بايدن أساء توزيعها على المواطنين كأي دولة غير متقدمة».

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: بايدن يسخر من اقتراح ترامب باستخدام معززات الأداء قبل المناظرة

«القاهرة الإخبارية»: مستشارو ترامب طلبوا منه التركيز على قضايا مثل الاقتصاد والتضخم

«القاهرة الإخبارية»: «ترامب» سيعلن اسم نائبه في الشهر المقبل

مناظرة بايدن - ترامب 2024.. مواجهة بين أكبر رئيسين سنا في تاريخ الولايات المتحدة
بقلم أحمد العانوسي