عاجل.. «ترامب»: جعلت دول الناتو تدفع المليارات للإنفاق الدفاعي

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال مناظرته مع بايدن، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جعل دول الناتو تدفع المليارات للإنفاق الدفاعي، لأنه لا يمكن أن تتحمل الولايات المتحدة وحدها التكلفة.

ولفت «ترامب» إلى أن أحداث السادس من يناير، كانت مستقلة عنه والدافع وراءها كان الخوف على الولايات المتحدة، متابعًا: «لم أحرض أحدا على أحداث السادس من يناير لكن هذا لا ينفي أنها كانت حركة بطولية».