أستاذ بمعهد الصناعات الصيدلية تبرز آخر مستجدات مبادرة بديل المستورد

قالت الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي، أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد الصناعات الصيدلية والدوائية ومنسق مبادرة بديل المستورد، إنَّ المبادرة تهدف لتقديم حلول تكنولوجية تعمق التصنيع الوطني وترتقي بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتج المحلي بديلاً للمستورد وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

«الرفاعي»: دور بارز لرجال الصناعة والاستثمار في المبادرة

ولفتت «الرفاعي»، خلال مداخلة لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر زووم، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة الأولى، إلى أهمية رجال الصناعة والاستثمار ودورهم الحيوي في تعظيم فوائد مبادرة «بديل المستورد» لتعميق التصنيع المحلي، قائلة: «المبادرة بدأت بتجميع المنتجات القابلة للتطبيق وهي عبارة عن مخرجات بحثية يقيم من خلالها الباحث والمركز القومي للبحوث، في كتاب تم عرضه على وزارة الصناعة والمراكز التابعة لها».

معالجة الأقمشة وتحويلها لمضادة للميكروبات لهذا الغرض

وأوضحت أنه تم تسويق بعض الأقمشة بالفعل، والتي تعد أحد منتجات معهد النسيج، في إطار المبادرة، وهذه الأقمشة تم معالجتها لتصبح مضادة للميكروبات، وهي مخصصة للاستعمال في غرف العمليات وزي الأطباء وطاقم التمريض.