كيف تصبح مليونيرا من تجارة الأقمشة؟.. تعرف على التفاصيل

كشفت دراسة حديثة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن ربحية تجارة الأقمشة في مصر، حيث أشارت الدراسة الاسترشادية إلى أنه نظرا لدخول تلك التجارة كسلعة وسيطة في صناعة الملابس، لذلك تلقى إقبالا كبيرا طوال العام.

420 ألف جنيه أرباح بيع القماش.. في مدة أقل من 5 سنوات

وأضافت دراسة الجدوى، أنَّ أرباح مشروع تجارة أقمشة الملابس تصل إلى 290 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، فيما تتضاعف القيمة بمرور 5 سنوات من عمر المشروع، لتسجل نحو 420 ألف جنيه.

3,72 مليون جنيه إيرادات تجارة الأقمشة خلال 5 سنوات

كما أفادت دراسة جهاز تنمية المشروعات، أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقع لمشروع تجارة الأقمشة بنهاية العام الأول يصل إلى 2 مليون جنيه و610 آلاف، فيما تتضاعف إيرادات المبيعات بمرور 5 سنوات على بداية المشروع لتصل إلى 3 ملايين و720 ألف جنيه.

وبحسب الدراسة، يمكن لصاحب النشاط في بداياته أن يحصل على تسهيلات ائتمانية من البنوك العاملة في مصر، حيث يضمن الجهاز توفير قرض بنكي بضمان المشروع تصل قيمته إلى 200 ألف جنيه والسداد على أقساط تصل مدتها إلى 10 سنوات، ولا تزيد الفائدة عن 5%، طبقا لمبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة.

4 عمالة فقط للمشروع.. تعرف على الاستثمارات الكلية وكيفية تمويلها؟

وتابع الجهاز، أنه يتميز مشروع تجارة الأقمشة بقصر فترة استرداد تكاليفه، والتي تقدر بنحو 391 ألف جنيه كاستثمارات كلية، فيما لا يحتاج النشاط إلى أكثر من 4 أفراد كعمالة منتظمة طوال مدة الخمس سنوات الأولى من عمر المشروع.

ومن مميزات تجارة الأقشمة، سواء الحريمي أو الرجالي بحسب «تنمية المشروعات»، سرعة الدوران، وبساطة الآلات والمعدات، وتوفير فرص عمل تضمن لصاحبها دخول جيدة، فيما لابد من استغلال رواج تلك التجارة في المجتمع المصري، فهي من الاحتياجات الضرورية للمجتمع.