محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي

وقال محافظ المنيا في برقة التهنئة: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو التي أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادتكم الرشيدة أعادها الله عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالتقدم والرقي والازدهار.

وتابع: حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.

محافظ المنيا يهنئ أبناء المحافظة

كما تقدم محافظ المنيا بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المنيا بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق ثورة 30 يونيو المجيدة، لاسترداد الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالخير والتقدم والازدهار.

كما أرسل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة.

رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي

تقدم رئيس الجامعة في نَّص برقيته، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين و الطلاب، قائلاً في نَّص برقيته: «إن ثورة 30 يونيو ستبقى عنواناً لإرادة المصريين، وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم، مؤكداً بأننا سنظل دوماً نستلهم من هذه الثورة المجيدة روح التحدي، كما نعاهد الله، وقيادتنا السياسية، والشعب المصري العظيم، ببذل قصارى الجهد، ومُواصلة العطاء؛ من أجل تحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر».

إنجازات عديدة حققتها ثورة 30 يونيو

أكد رئيس جامعة المنيا، أن هذه الثورة جسدت قدرة الشعب المصري العظيم على صنع التاريخ، مشيدًا بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنياً أن يوفق الله قيادة دولتنا المصرية، لما فيه الخير للوطن والمواطنين، وتحقيق ما تصبوا إليه من أهداف وغايات سامية، تحفظ مكانة مصر العظيمة، وتُبقى راياتها عالية شامخة بين الدول.