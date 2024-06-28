أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 28-6-2024 بالأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 28-6-2024،، حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وترصد «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق بمختلف أنواعها، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم حوالي 10.52 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس بحوالي 21.42 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي بحوالي 41.5 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو البامية بحوالي 36.71 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية حوالي 14.51 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الكوسة بحوالي 16.32 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو البصل حوالي 11.75 جنيه بالأسواق.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي حوالي 19.82 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي بحوالي 36.49 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ بحوالي 33.6 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو البرقوق إلى حوالي 44.2 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المانجو البلدي حوالي 43.4 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو البلح العجوة بحوالي 46.57 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد بحوالي 38.96 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو الكمثرى البلدي بحوالي 30 جنيها بالأسواق.