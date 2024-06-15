أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 15-6-2024 في الأسواق

تشهد الأسواق وفرة كبيرة من الخضروات والفاكهة، خاصة الصيفية منها، ما أدى إلى حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15-6-2024، وعلى سبيل المثال هناك ضخ لكميات كبيرة من محصول الطماطم لأن إنتاج العروة الصيفية جيد، وتُباع بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو جرام للمستهلك.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

ويكثر الإقبال في هذا الموسم على شراء البطيخ والكنتالوب بسبب ارتفاع حرارة الجو، ويوجد في الأسواق كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة الصيفية وبأسعار متفاوتة من مكان إلى آخر.

أسعار الخضروات اليوم

وتنشر الوطن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15-6-2024 في الأسواق، وهي كالتالي:

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 6 جنيهات بالأسواق.

متوسط سعر كيلو البطاطس 15 جنيهًا للمستهلك.

متوسط سعر كيلو الليمون البلدي نحو 25 جنيها بالأسواق.

متوسط سعر كيلو البامية 35 جنيها للمستهلك.

متوسط سعر كيلو الملوخية 14 جنيها.

متوسط سعر كيلو اللفت 7 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 15 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو البصل إلى نحو 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي نحو 15 جنيها بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي نحو 30 جنيها للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ نحو 30 جنيها بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو البرقوق إلى نحو 40 جنيها للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المانجو البلدي نحو 45 جنيهًا بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو البلح العجوة بنحو 50 جنيهًا للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد بنحو 40 جنيها بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الكنتالوب إلى نحو 14 جنيها للمستهلك.