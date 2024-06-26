شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأربعاء 26-6-2024، استقرارا ملحوظا، حيث يتراوح سعر كيلو الطاطم بين 4.5 إلى 8.5 جنيه في أسواق الجملة اليوم، وترصد السطور التالية أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، وفق آخر تحديث للأسعار عبر موقع سوق العبور.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، حيث تراوح سعر كيلو الطاطم بين 4.5 إلى 8.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو البطاطس في سوق الجملة بين 9 إلى 16 جنيها.

أسعار الخضراوات اليوم

ويتراوح سعر كيلو البصل بين 5 إلى 8 جنيهات، فيما يتراوح سعر كيلو الكوسة بين 8 إلى 12 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 13 إلى 15 جنيها.

كما يتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 6 إلى 8 جنيهات.