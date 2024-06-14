أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 14-6-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 14-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، إذ سجل سعر كيلو الطماطم نحو 8.62 جنيه بالأسواق للمستهلك، بينما سجل سعر كيلو الموز البلدي نحو 19.83 جنيه للمستهلك.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مختلف الأسواق، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 8.62 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس بنحو 20.27 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي نحو 30.19 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو البامية نحو 41.18 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 14.18 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللفت نحو 7.61 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 16.64 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو البصل إلى نحو 11.60 جنيه بالأسواق.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي نحو 19.83 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي نحو 34.74 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ نحو 33.83 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو البرقوق إلى نحو 41.11 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المانجو البلدي نحو 49 جنيهًا بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو البلح العجوة بنحو 50 جنيهًا للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد بنحو 44.29 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الكنتالوب إلى نحو 17.05 جنيه للمستهلك.