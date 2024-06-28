7 توجيهات من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء

أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات بشأن تيسير التصالح في مخالفات البناء بشأن المباني القائمة التي يتعذر إزالتها.

- قيام وزارة الأوقاف ووزارة الزراعة عند التصالح بإصدار عقود التصرف في الأراضي التي تحت ولايتها وفقا لسعر المتر المربع المحدد بواسطة اللجان المشكلة من وزارة التنمية المحلية بالمنطقة .

- السماح باعتداد وزارة الزراعة عند التصالح بمحاضر مخالفات البناء على قطع الأراضي الزراعية المقام عليها مباني قائمة ومستقرة ومأهولة بنشاط سكني أو غير سكني والتي قامت الجهات القضائية باتخاذ اجراء حيالها .

موقف المتناثرات

- قبول التصالح على مباني المتناثرات القائمة المستقرة المأهولة التي يتعذر إزالتها مع اشتراط قيام المواطن بتقديم إقرار منه بعدم ترتيب عند التصالح أي التزامات على الدولة بتوصيل مصادر المرافق لها.

رفع الدعم عن المخالفين

- إخطار وزارتي التموين والزراعة بالمخالفات لرفع أسماء المخالفين وأسرهم من الدعم المقدم من الدولة من الخبز والتموين والسماد.

- اعتبار عدم رد جهة الولاية خلال 30 يوما من مخاطبتها إلكترونيا من الجهة الإدارية المختصة بالتصالح بمثابة موافقة مبدائية منها لقبول التصالح على المباني المقامة على ولايتها.

- اشتراط الحصول على موافقة اتحاد الشاغلين أو المطور العقاري قبل إقرار التصالح على مخالفات البناء بالمشروعات العمرانية المغلقة «الكمبوندات».

- الاستفادة من جهود العاملين بكل من الوحدات المحلية بالمحافظات، دواوين المحافظات، ديوان وزارة التنمية المحلية في العطلات الرسمية مع استثنائهم من قرار وقف صرف صرف بدل العطلات نظرا لضمان حجم الأعمال المطلوبة والتي تتطلب العمل خلال العطلات .