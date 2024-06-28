طه دسوقي في كواليس مسرحية ميمو لـ أحمد حلمي.. «اتبسطت جدا»

حرص الفنان طه دسوقي بطل مسلسل «حالة خاصة»، على حضور العرض المسرحي «ميمو» الذي يقدمه الفنان أحمد حلمي، ونشر عددا من الصور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، أثناء حضوره في الكواليس مع أبطال العمل.

طه دسوقي يحضر مسرحية ميمو لـ أحمد حلمى ويوجه له كلمات خاصة

وظهر طه دسوقي فى الصور التى شاركها مع جمهوره مع عدد من أبطال مسرحية ميمو من بينهم أحمد حلمي ومحمد رضوان وأحمد سلطان وعلق عليها قائلا: «ألف مبروك اتبسطت جدا بحضور مسرحية ميمو للبرنس أحمد حلمي والمسرحية كتابة الشاطر أوي ضياء محمد وإخراج هشام عطوة».

يذكر أن مسرحية ميمو يشارك فيها عدد من الفنانين من بينهم أحمد حلمي ورحمة أحمد وأسماء جلال وأحمد سلطان ومريم الجندي ومحمد رضوان وعدد أخر من الفنانين .

وكان قد بدأ عرض المسرحية بمشاركة هنا الزاهد ونور إيهاب ولكن جرى استبدالهما بكل من أسماء جلال ومريم الجندي .

واشتهر «دسوقي» منذ نجاحه في تقديم مسلسل حالة خاصة، بأنه خليفة النجم أحمد حلمي.