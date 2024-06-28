توقعات عالم الزلازل الهولندي تضعه في موقف محرج.. ماذا حدث في بيرو؟

توقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، وقوع زلزال بقوة 7 ريختر، خلال فيديو له، يوم الأحد الماضي، عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»، وحدد موقعه بالتفصيل وهو ما لم يحدث، ما يضعه في موقف محرج.

توقعات عالم الزلازل للمنطقة العربية

توقع هوجربيتس، حدوث زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في المنطقة العربية، وهو ما لم يحدث حيث وقع بقوة 7.2 ريختر بالفعل، لكن في دولة بيرو في أمريكا الجنوبية، أي بعيدًا عن الشرق الأوسط وشرق إفريقيا التي توقع حدوث الزلزال فيها.

وكان عالم الزلازل الهولندي، قد توقع حدوث زلزال في الفترة من 20 إلى 29 يونيو الجاري، بسبب اكتمال القمر، متوقعًا احتمالية حدوث نشاط زلزالي أكبر.

توقعات عالم الزلازل الخاطئة

توقع هوجربيتس، حدوث نشاط زلزالي يومي 24 و25 يونيو الجاري، وهو ما لم يحدث، وتوقع أيضًا حدوث نشاط زلزالي في شرق إفريقيا والشرق الأوسط قبل نهاية الشهر، مؤكدا وجود خطر على تلك المناطق المشار إليها، والقريبة منها، مضيفًا: «هناك احتمالية لزلزال قوي أعلى من 6 ريختر، وربما تصل قوته إلى 7 ريختر».