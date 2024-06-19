عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يحذر: خطر كبير يضرب الأرضي خلال ساعات

يواصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، الحديث مرارًا وتكرارًا، على ما ينتظره العالم خلال الأيام المقبلة، من زلازل بدرجات متفاوتة.

وعاود عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، الحديث مُجددًا عن عودة النشاط الزلزالي للأرض، ووصف الأمر قائلا: التوتر والخطر يتراكم خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت العالم الهولندي إلى أن كوكب الزهرة سيكون في زاوية قائمة مع الأرض ونبتون، ما يشير الى احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير.

كما أشار العالم الهولندي، عبر فيديو بثه خلال «SSGEOS»، الهيئة البحثية التي يرأسها، إلى اقتران القمر مع المريخ، واقتران الأرض مع كوكبي عطارد والزهرة، وهو ما يؤدي لاستجابة زلزالية كبيرة، أخطر مما حدثت الأيام بل للأسابيع الماضية، خاصة مع التقلبات الجوية الشديدة.

الخطر قادم غدًا أو بعد الغد

وأوضح عالم الزلازل الشهير: الأسابيع الماضية لم تشهد نشاط زلزالي قوي بالقدر المتوقع، رغم حركة هندسة الكواكب، إلا إن الخطر يزيد، والتوتر يتراكم، والعالم على موعد مع زلزلات خطير وشديد، ربما يكون غدًا أو بعد الغد.

متابعًا: «امبارح حدث زلالزل اقترب من 6 درجات في أسيا، ولكن الخطر يزيد وسيحدث زلزال أشد وأخطر ربما غدًا أو بعد الغد».

الجدير بالذكر إن العالم الهولندي هوجربيتس، يترأس هيئة استبيان هندسة النظام الشمسيSSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.