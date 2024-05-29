بعد تحقق آخر توقعاته.. عالم الزلازل الهولندي يحذر من حدث كبير في 3 يونيو

ما يزال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، يتصدر ساحة التوقعات، ومع اقتراب ظاهرة الاصطفاف النادر لـ6 كواكب تعود تحذيراته من الهزات الأرضية، التي يزعم أنها مرتبطة بالاقتران، ومنذ ساعات أشار إلى تحقق توقعاته بوقوع زلزال بقوة 6.2 درجة، قبالة شواطئ جزيرة سومطرة الإندونيسية، محذرًا من موعد الاقتران المقبل.

تحذيرات جديدة للعالم الهولندي

في الساعات القليلة الماضية، حذر عالم الزلازل الهولندي، من الإسبوع الأخير من مايو، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على «إكس»: «اقترانات الكواكب ستكون أعلى من المتوسط الفترة المقبلة، كما سيحدث اقتران كوكبي يتضمن عطارد الإسبوع المقبل» في إشارة إلى يوم 3 يونيو المقبل، الذي ستصطف خلاله 6 كواكب، هم المشتري وعطارد وأورانوس والمريخ ونبتون وزحل، بشكل مؤقت على مسار الشمس، والتي تهدد بحدوث زلزال قوي.

وأشار هوجربيتس، إلى تحقق توقعات بحدوث زلزالا قويا في إندونسيا خلال الساعات الماضية، والذي تحدثت عنه صحيفة «indianexpress»، موضحًة مكان حدوثة وقوته.

الصحيفة نقلت عن وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع قبالة شواطئ جزيرة سومطرة الإندونيسية، مساء الثلاثاء، وكان مركزه على عمق 12 كيلومترا، لكن لا يوجد خطر حدوث تسونامي، كما لم تذكر حجم الضرر.

موعد اقتران الكواكب الستة

كشف موقع «abcnews»، موعد اقتران الكواكب الـ6، في ساعات الصباح الباكر من يوم 3 يونيو الجاري، مشيرا إلى أنها لن تكون جميعها مرئية من الأرض بالعين المجردة.

وكتب عالم الأرصاد الجوية جو راو، في مقال بالموقع: «الأشخاص الذين يخططون للاستيقاظ مبكرًا، والخروج في 3 يونيو المقبل، متوقعين رؤية قرص المشترى أو حلقات زحل في لمحة واحدة، سيشعرون على أقل تقدير، بخيبة أمل كبيرة، لأنها لن تكون ظاهرة بشكل واضح وقد يحتاجون إلى تلسكوب لرؤية الاقتران».