عاجل.. الزمالك مهدد بعدم خوض السوبر الإفريقي وإهداء اللقب لـ الأهلي (مستندات)

ازداد الجدل، خلال الساعات الأخيرة، بشأن موقف نادي الزمالك من الحصول على رخصة الأندية المحترفة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، للمشاركة في بطولاته، بدايةً من الموسم الجديد، لاسيما أن هناك إلزاما من «كاف» للأندية للحصول على الرخصة من أجل المشاركة في بطولاته القارية.

ولم يحصل نادي الزمالك بعد على رخصة الأندية الإفريقية لـ«كاف» أو لم يستطع تجديدها خلال الفترة الماضية، بسبب وجود حكم نهائي ضده في قضية لاعبه السابق المغربي خالد بوطيب، والتي جاءت ب‏حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية بتاريخ 18 مارس 2024، وهو ما يهدد مشاركة «الأبيض» في بطولة السوبر الإفريقي أمام الأهلي وأيضا قد لا يشارك في بطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل، بعد تأهله رسميا بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة.

ويواجه الزمالك خطر الاستبعاد من المشاركة في بطولات «كاف» الذي تنص لائحته الخاصة بتراخيص الأندية، على: «أي أحكام نهائية على الأندية حتى تاريخ 31 مارس 2024، ولم يجر تسديدها بالكامل، أو إبرام اتفاقية تسوية حتى 31 مايو 2024 سيجري حرمان النادي من الحصول على رخصة الأندية للمشاركة بمسابقات كاف للأندية موسم 2024-2025».

وبالإشارة إلى ‏موسم الترخيص الخاص بالأندية فهو الفترة الزمنية التي يحددها «كاف» من بداية الموسم الخاص بتراخيص الأندية لنهايته في العام التالي، وبناءً على ذلك فإنه إذا لم يحصل الزمالك على رخصة الأندية - قبل الموعد المحدد - فلن يشارك بشكل رسمي في مباراة السوبر أمام الأهلي ومسابقة الكونفدرالية أيضًا.