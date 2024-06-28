كيفية التسجيل في تكافل وكرامة للحصول على معاش شهري.. خطوات بسيطة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير المساعدات المالية للأسر الأكثر احتياجا في كافة الأنحاء، وتحديدا تلك الأسر التي لا يستطيع المسؤول عنها العمل لأي ظروف صحية أو غير صحية، ومن أبرز تلك المبادرات التي تقدمها الوزارة تكافل وكرامة، الأمر الذي يجعل الكثيرين من تلك الفئات يهتمون بمعرفة كيفية التسجيل في تكافل وكرامة حتى يتم صرف مرتب شهري لهم.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي الخاص بها كيفية التسجيل في تكافل وكرامة للحصول على المساعدات الشهرية، التي توفرها الوزارة للفئات الأكثر احتياجا، ونوضح من خلال هذا التقرير الإجراءات المطلوبة للتسجيل في البرنامج، كالتالي:

إجراءات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

- يقوم الراغب في التسجيل في تكافل وكرامة بالتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابع لها وفق محل سكنه مصطحبا معه المستندات المطلوبة للتسجيل.

- يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، شرط أن يكون مسجلا بها العنوان الحالي الذي يعيش به الأسرة.

- كما يتم تقديم صور من قسيمة الزواج أو الطلاق الخاصة بالمتقدم لطلب الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة للحصول على معاش شهري.

- تقديم صورة من شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بجميع أفراد الأسرة للأفراد الذين يقل سنهم عن 18 عامًا.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة، بشرط أن يكون مسجل عليها اسم مكتب التموين.

- إرفاق قيد مدرسي لأطفال الأسرة الذين يتراوح سنهم بين 6 و18 عامًا، فضلا عن تقديم قيد طالب للمقيدين بالجامعات.

- بالنسبة للمعاقين، يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- بالنسبة للأرامل، يتم تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة.

- أما بالنسبة لحالة الهجر، يتم تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- وبالنسبة للأيتام، يتم تقديم صورة إقرار الوصايا.

- يتم تقديم صورة شهادة السجن في حالات سجن الأب أو الأم.