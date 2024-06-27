«التضامن»: التوسع في إنشاء المراكز العلاجية وصولا للمحافظات المحرومة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق بالتعاون مع الجهات الشريكة، يعمل على تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان، في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة.

سهولة الوصول للخدمات

وقالت إن الصندوق يضع في اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية، كمرجعية علمية فى هذا الشأن، التزاما من مصر بتعهداتها الدولية في هذا الإطار، وتتمثل أهم المعايير التي تبنتها الدولة المصرية، في الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، حيث يعمل الخط الساخن بالشراكة مع 33 مركزا علاجيا متخصصا في مختلف المحافظات، من بينها 10 مراكز تابعة للصندوق.

وأضافت في تقرير، أنه توجد 7 عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة، من خلال رقم الخط الساخن المجانى 16023، كما تعتمد الخدمات العلاجية طواعية التقدم للحصول على الخدمة، وهي متاحة للجميع، دونما تمييز مع ضمان السرية التامة، وهى متاحة للذكور والإناث وللمراهقين والبالغين على حد سواء، وفقاً لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة.

استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج

كما جرى التوسع في انشاء المراكز العلاجية، لتمتد إلى المحافظات المحرومة من الخدمة، حيث كانت الخدمة تقتصر على 12 مركزا علاجيا في 9 محافظات عام 2014، والآن تقدم الخدمة في 33 مركزا داخل 20 محافظة، وهو ما ساهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج، الذين تجاوز عددهم 170 ألف حالة تردد سنويا.