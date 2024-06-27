وزيرة التضامن تشكر «المتحدة» على تعاونها مع مرصد «مكافحة الإدمان»

قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتعاونها الوثيق مع المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

مركز علاج الإدمان بإمبابة

في سياق متفصل، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مركز علاج الإدمان بإمبابة بمحافظة الجيزة، تكلف 210 ملايين جنيه، موضحة أن المركز يعد أحد المراكز العلاجية المتخصصة في علاج الإدمان، ويقع على مساحة 10 آلاف متر مساحة غير مستغلة بمستشفى حميات إمبابة، وجرى تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان.

وأضافت «القباج» خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن مدة تنفيذ المركز وصلت إلى عامين، وتكلف 210 ملايين جنيه، شاملة التجهيزات والتأثيث، وعدد العاملين 160 عاملا، وجرى تشغيله تجريبيا في نوفمبر 2023.