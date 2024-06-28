ضبط طالب في سوهاج يدير 3 مجموعات «واتساب» بزعم تسريب الامتحانات

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق «واتساب»، يدعي خلالها أحد الأشخاص بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات أثناء انعقاد اللجان الامتحانية.

بالفحص والتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، وتبين أنه طالب، مُقيم بسوهاج، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة، بالإضافة إلى محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي.

وتبين إدارته لعدد مجموعتين أخريتين بذات المضمون، واعترف بإدارته للمجموعات المشار إليها بقصد تحقيق ربح مادي غير مشروع، والمبلغ المالي بالمحفظة الإلكترونية من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.