ميزة خفية في واتس آب.. كيفية إرسال «اللوكيشن» مع صورة للآخرين؟

يرغب العديد من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير واتس آب في مشاركة صور الأماكن الموجودين فيها لأصدقائهم وكذلك مواقعها على الخريطة لسرعة الوصول إليهم.

فإذا كنت تريد مقابلة صديق لك في مكان معين، فأسهل طريقة تستخدمها لسرعة وصوله إليك هو إرسال موقعك «اللوكيشن» ليصل إليك، لكن لعدم دقة المواقع أحيانا فإنك تحتاج لتصوير المكان للشخص الذي تراسله للتسهيل عليه فيلجأ البعض للقيام بذلك على خطوتين الأولى هي تحديد الموقع وإرساله ثم التقاط صورة للمكان وإرسالها في رسالة منفصلة.

كيفية إرسال الموقع مع الصورة دفعة واحدة

يوفر تطبيق واتس آب ميزة لمستخدميه تمكنك من إرسال الموقع مع الصورة دفعة واحدة دون الحاجة لإرسالهم على دفعات متقطعة، ما يوفر الوقت والمجهود ويساعد على ربط الصورة بالمكان لتجنب حدوث الخلط بين الأماكن وغيرها.

ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة بطريقة بسيطة من خلال الضغط على زر الكاميرا في نافذة الدردشة الخاصة بك أنت والطرف الآخر، ثم التقاط الصورة التي تريدها أو اختيار صورة موجودة على هاتفك في وقت سابق.

طريقة إرسال اللوكيشن مع الصورة

بعد اختيار الصورة المطلوب تحديد موقعها اضغط من الأعلى على زر ستيكر «إيموجي» واختيار علامة الموقع «لوكيشن» منه ثم اختيار الموقع الذي ترغب في إرساله للآخرين سواء الموقع الحالي أو أي موقع آخر.

بإمكانك وضع علامة الموقع على أي جزء في الصورة تختاره، وبمجرد إرسال الصورة ستصل إلى الطرف الآخر وعليها العلامة التي تحتوي رابط الموقع، وبمجرد الضغط على العلامة ستفتح نافذة الموقع، ويستطيع الوصول إليه بكل سهولة.

وبهذه الطريقة يمكنك مشاركة العديد من صور الأماكن ومعها روابط المواقع الخاصة بها للتسهيل عليك وعلى الآخرين في خطوة بسيطة.