«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية بالقليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه فرد أمن إداري، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، بندقية آلية وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية، ابتهاجا بحفل عرس أحد أقاربه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.