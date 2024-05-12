ضبط شخص سرق حساب مواطن بالمنوفية وطلب تحويلات مالية عبر فيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة السادات في المنوفية لقيامه بالاستيلاء على الحساب الشخصي الخاص بأحد المواطنين على موقع الفيس بوك، وانتحال صفته وطلب تحويل مبالغ مالية من أصدقائه عبر أحد التطبيقات، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وكذا ارتكابه 2 واقعة أخرى بذات الأسلوب.

وأقر بمزاولته ذلك النشاط الإجرامي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين لتحقيق أرباح مادية.