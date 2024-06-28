مناظرة ترامب وبايدن.. لغة الجسد تكشف مفاجآة

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، حدثت مواجهة نارية بين أكبر رئيسين سنا في تاريخ الولايات المتحدة، جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي، وسلفه دونالد ترامب، وهي المناظرة التي ترقبها المجتمع الأمريكي وعدد من دول العالم.

وبعد انتهاء مناظرة بايدن وترامب ترقب الكثير من الناس معرفة لغة الجسد، والتي تعد سلاحًا ذو حدين، فإما تثبت ما يقوله الشخص أو تنفيه، وأوقات أخرى تبوح بما لا يُصرح به اللسان، فماذا قالت لغة جسد رئيسي أمريكا الحالي والسابق، والمرشحان المحتملان - حتى الآن - لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة؟.

مناظره ترامب وبايدن تحليل لغة الجسد

خبير لغة الجسد، محمد أبو هاشم قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اختفت ابتسامته عندما اقترب للمنصة، وجهه كان ثابتًا في الكثير من الأوقات لا تعبيرات عليه بسبب عمليات التجميل وهي المفاجأة التي كشفتها لغة الجسد، موضحًا:«أغلب فترات المناظرة بايدن مكنش بيعمل إشارات توضح رأيه أو تعبر عن كلامه أو تأكده وتساعد في إيضاح وجهة نظره في الإجابة على الأسئلة، وجهه ظل ثابتا بسبب عمليات تجميل كتير، بينما ترامب كان العكس، وحاول أن يستفز خصمه، إذ دخل متجهما وتعمد ألا ينظر لبايدن حتى يظهر له أنه غير مهتم به، ويبين أن تركيزه على نفسه ومع الناس وللرد على الأسئلة».

وفي مناظرة ترامب وبايدن تحدثت لغة الجسد عن تفاصيل كثيرة، وقدرة كبيرة من ترامب على تحكمه في لغة جسدة والحفاظ على مستوى معين من حركة اليد، تدل على تركيزه العالي على نفسه حتى لا يقع في أخطاء أو تدل عليه علامات وسلوكيات سلبية أثناء كلامة أو تعبر عن الكذب، كما أشار بيده للجانب الأيمن تدل على انفتاحه للإجابة عن أي سؤال، واستخدم نبرة صوت قوية تعكس شخصيته وقراراته.

على وجه بايدن ظهرت علامات السن التي حاول إخفائها بعمليات التجميل، وبسببها لم يظهر عليه أي علامات تدل على المعاناة من استفزاز الطرف الثاني له، ونبرة صوته كانت ضعيفه بحكم عامل السن، وعندما انتقد ترامب خروج أمريكا من أفغانستان، رد بايدن بإشارة بوجهه تدل على الاستهزاء.

خطأ ترامب في لغة الجسد

وفي لحظة ما في مناظرة ترامب وبايدن أخطأ الأخير في لغة الجسد، بحسب «أبو هاشم» الذي قال:«عند الكلام عن الجانب الاقتصادي، كلام ترامب كان أقوى لكن وقع في غلطة لغة جسد اتنهد ودا كان باين جدا، وبيعبرعن معاناة وضغط عند الكلام في الجانب الاقتصادي، أما ترامب فقد دافع عن نفسه كويس وانتقد كويس».