إطلاق اسم جلال الشرقاوي على الدورة الـ9 من «شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي»

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، إطلاق اسم المخرج الدكتور جلال الشرقاوي على الدورة التاسعة من المهرجان، والمقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وأعرب الفنان تامر جلال الشرقاوي، نجل الدكتور جلال الشرقاوي عن سعادته بأن تحمل الدورة التاسعة اسم الدكتور جلال الشرقاوي، رغم تأخر هذا التكريم خاصة أن الدكتور جلال الشرقاوي توفي منذ عامين، موجها الشكر إلى المخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان على اختيار الدكتور جلال الشرقاوي؛ لتحمل الدورة التاسعة اسمه.

وأوضحت الفنانة عبير الشرقاوي ابنة الدكتور جلال الشرقاوي، أنّ هذا التكريم مستحق، موجهة الشكر للمخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان، وقالت: «المخرج مازن الغرباوي تلميذ والدي وأشكره إنّه تذكره خاصة أن الدكتور جلال الشرقاوي ظل لفترة تقترب من 20 إلى 25 عامًا متربعًا على عرش المسرح بأعماله المتميزة».

وسقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وإدارة الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأسه شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.