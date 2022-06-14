ابنة المخرج جلال الشرقاوي تحيي ذكرى ميلاده.. والجمهور يدعو له بالرحمة

حرصت عبير الشرقاوي ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي على إحياء ذكرى ميلاده الذي يوافق اليوم الثلاثاء 14 يونيو على طريقتها الخاصة.

وشاركت عبير الشرقاوي ابنة المخرج جلال الشرقاوي، منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع فيس بوك، قالت فيه: «اليوم عيد ميلاد بابا أول عيد ميلاد له في البرزخ الله يرحمه».

وانهالت التعليقات من محبي ومتابعي الشرقاوي على المنشور، داعين له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن المخرج الراحل جلال الشرقاوي، أصيب بفيروس كورونا في يناير الماضي، ونقل إلى المستشفى وظل فيه فترة طويلة، وذلك بسبب حدوث مشاكل بالرئة، وصعوبة في التنفس.

وفاة المخرج جلال الشرقاوي

ومع بداية شهر فبراير، أعلنت ابنته عبير عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك خبر وفاته، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون بابا في ذمة الله.. اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه».

جنازة جلال الشرقاوي

وشيع جثمان المخرج جلال الشرقاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور عدد كبير من الفنانين؛ من بينهم ياسر جلال، وتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة.