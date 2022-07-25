تكريم أسماء جلال الشرقاوي ويسري الجندي وعهدي صادق في ختام «القومي للمسرح»

كشف الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح، عن تكريم اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، في ختام الدورة المنعقدة حاليًا، وذلك وسط مجموعة كبيرة من المكرمين.

وقال يوسف إسماعيل، لـ«الوطن»، إنّ المخرج جلال الشرقاوي، رمز مسرحي كبيرة، حيث أثرى الحركة المسرحية بالعديد من الأعمال التي حققت نجاحًا ضخمًا، لذلك تكريمه في المهرجان أمر ضروري.

تكريم اسم عهدي صادق ويسري الجندي

وتابع أنه سيتم تكريم اسم الكاتب الراحل يسري الجندي، وكذلك اسم الفنان عهدي صادق، وآخرين من الرموز التي أثرت الحركة المسرحية، لافتًا إلى أنّ التكريم سيكون من خلال لافتة على هامش حفل الختام.

تكريم وزيرة الثقافة في حفل افتتاح المهرجان

وكان حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، قد شهد تكريم وزيرة الثقافة للفنان محمد صبحي، على هامش الدورة الـ15 من مهرجان القومي للمسرح، تقديرا لمسيرته الفنية المسرحية، واكتفى صبحي، بالتكريم دون التعليق عليه، أو توجيه بعض الكلمات إلى الجمهور.

كما شهد الحفل، تكريم اسم الفنانة الراحلة أمينة رزق، التي تسلمتها عنها الفنان الكبيرة سوسن بدر، إذ أعربت عن سعادتها البالغة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بتسملها هذه الجائزة، مشيرة إلى أنها تعشق جميع أعمالها الفنية.

المهرجان القومي المسرحي في دورته الـ15 يرأسه يوسف إسماعيل، وعضوية أشرف عبد الغفور، محمد رياض، الناقدة عبلة الرويني، المخرج خالد جلال، هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للكتاب، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج هشام عطوة رئيس مجلس ادار الهيئة العامة للقصور الثقافة، الفنان ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، والناقد جرجس بيشاي، والمخرج حمدي بكري.