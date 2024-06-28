ارتفاع عمليات توريد محصول القمح في المنوفية إلى 109 آلاف طن

كشف المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، ارتفاع عملية توريد القمح خلال الآونة الأخيرة إلى 109 آلاف طن في الصوامع والشون والهناجر الموزعة على مدن وقرى المحافظة، موضحا أن هذه النسبة تعادل 724 ألف أردب من محصول القمح.

مساحة القمح المزروعة في المنوفية

تابع «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، بأن المساحة المزروعة من الذهب الأصفر تبلغ 100 ألف فدان تقريبا، إذ تعتبر المنوفية من أكثر المحافظات زراعة وإنتاجا لمحصول القمح على مستوى الجمهورية، بسبب وفرة المياه والتربة الخصبة في قرى المحافظة ووعي المزارع.

جهات توريد القمح

1- بنك التنمية: 143 ألف أردب ما يعادل 780 كسر و21.4 ألف طن.

2- المطاحن: 381.8 ألف أردب ما يعادل 347 كسر و57.2 ألف طن.

3- الشركة المصرية القابضة: 116.7 ألف أردب ما يعادل 900 كسر و17.5 ألف طن.

4- إجمالى التقاوي الموردة لمحطات الغربلة: 42.7 ألف أردب ما يعادل 873 كسر و6408 أطنان.

5- التوريد خارج المحافظة: يبلغ 43.6 ألف أردب ما يعادل 400 كسر و6545 طن.