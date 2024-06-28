رئيس اتحاد القبائل العربية: «30 يونيو» نقطة تحول فاصلة في تاريخ مصر والمنطقة

هنأ رئيس اتحاد القبائل العربية والعائلات الشيخ إبراهيم العرجاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري ومؤسسات الدولة الوطنية، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 من يونيو المجيدة.

وقال العرجاني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه الثورة العظيمة وانحياز القوات المسلحة لها، شكلت نقطة تحول فاصلة في تاريخ مصر، بل وتاريخ المنطقة بأسرها، بعد أن نجحت في عرقلة مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي استهدف كيان الدولة الوطنية وأمنها واستقرارها.

وأضاف رئيس اتحاد القبائل العربية والعائلات أنّ مصر شهدت خلال السنوات الماضية إنجازات تنموية عديدة ومشروعات قومية كبرى، فضلا عن تطهير البلاد من الإرهاب، بالرغم من التحديات التى تواجه مصر على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وشدد الشيخ إبراهيم العرجاني على أن اتحاد القبائل العربية والعائلات يقف إلى جوار القوى الوطنية والشعبية صفا واحدا خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في استكمال مهام المشروع الوطني وبناء الجمهورية الجديدة.

ووجه رئيس الاتحاد التحية والتقدير إلى جيش مصر العظيم والشرطة الباسلة لدورهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الداخل، ومواجهة التحديات التي تمس الأمن القومي من الخارج.