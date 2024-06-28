وزير التنمية المحلية يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

وزير التنمية المحلية يُهنئ الرئيس السيسي

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية «يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص إعزازي وتقديري بمناسبة احتفال مصرنا العزيزة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وأن أتقدم لكم بأسمى وأرق التهاني القلبية، ونثمن بكل فخر وإعزاز الدور الوطني الذي قام به رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية للوطن وتدعيم وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم، والتي خرج فيها الشعب المصري العظيم مع أبناء القوات المسلحة والشرطة مساندين ومؤازرين بعضهم البعض ليصنع واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم العربي وتاريخ مصرنا الغالية».

مسيرة البناء والتنمية

وأضاف اللواء هشام آمنة، في نص البرقية «أدعو أن يعيدها الله على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة، ويرفع من شأن مصرنا الحبيبة بجهودكم وجهود أبنائها المخلصين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية، محققين أمال أبناء مصر في ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام».