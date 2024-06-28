صلاح حليمة: اهتمام كبير من الدولة بالمصريين في الخارج بعد ثورة 30 يونيو

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ ثمة اهتمام كبير بالمصريين في الخارج بعد ثورة 30 يونيو، سواء في إطار الجاليات المصرية الموجودة في دول كثيرة حول العالم، أو العاملين بالخارج، خاصة في منطقة الخليج، والمصريين الموجودين في إطار الإقامة الدائمة.

اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج

وأضاف «حليمة»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلاميين رامي الحلواني وسمر الزهيري: «اهتمام كبير بالمصريين في الخارج، وبخاصة فيما يتعلق بالمجالين الثقافي والاجتماعي، والسياسي أيضا».

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «على سبيل المثال، يشارك الشباب المصريون الموجودن بالخارج في مؤتمرات الشباب بشكل إيجابي وبناء، كما تستفيد الدولة منهم في المجال العلمي والتقدم التكنولوجي، وبالتالي فإن الدولة المصرية تهتم بوجود رابطة قوية بالمواطنين المقيمين بالخارج كافة».

وأكد «حليمة»، أن تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم البنود في الموازنة العامة للدولة، وهذا أمر له دور كبير جدا في دعم الحياة الاجتماعية في مصر بصفة عامة.