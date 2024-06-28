استشاري صحة يستعرض جهود الدولة في تطوير القطاع الطبي بعد ثورة 30 يونيو

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن اعتماد منشآت طبية كليا أو جزئيا طبقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، يعني أن هذه المنشآت صالحة تماما لتقديم خدمات صحية للمواطن بدرجة جودة عالية وبآليات ينتفع منها بشكل مباشر، وضمان فعاليتها وتأثيرها على صحة المواطن.

ضم بعض المستشفيات لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف «حتة»، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، ويقدمه الإعلاميان سمر الزهيري ورامي الحلواني، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تتجه لضم بعض المستشفيات والمراكز الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعتمد على حصولها على الجودة في تقديم الرعاية الصحية، وهذا ما يؤدي لتوسيع الأماكن التي يمكن للمواطن استخدامها في مجال الصحة.

وأشار إلى أن الدولة انتبهت باحتياج قطاع الصحة لاهتمام كبير للغاية، والتفكير خارج الصندوق من خلال الوصول للمواطن للاكتشاف مبكرا للأمراض التي يمكن حمايته من مضاعفاتها، والتي يمكن أن تحدث له مثل حملة القضاء على فيروس سي.