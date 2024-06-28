«الأوقاف» توزع طني لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة لتوزيع 2 طن لحوم مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي في حضور الدكتور ناصر عبد الأعلى، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.

توفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا

أشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة بدور وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع الصكوك وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الفقيرة؛ لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأوضح مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف أن مشروع وزارة الأوقاف «صكوك الأضاحي» يأتي لخدمة المجتمع، وتقديم كل أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا ليحيوا حياة كريمة، مشيرًا إلى أنّه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي؛ للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه الصكوك إليها، والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.