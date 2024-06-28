نموذج استرشادي لـ«الفيزياء» للثانوية العامة.. اعرف شكل الامتحان

تنطلق امتحانات مادة الفيزياء لطلاب الثانوية، غدا، وأتاحت وزارة التعليم نموذجا استرشاديا في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، ويستهدف النموذج توفير تدريب للطلاب الأسئلة قبل امتحانات مادة الفيزياء، استعدادًا للامتحان غدا 29 يونيو، وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة.

نموذج استرشادي للطلاب

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه يمكن للطلاب الاطلاع على النموذج الاسترشادي لامتحان الفيزياء للثانوية العامة، ومعرفة شكل وأسلوب وطريقة الامتحان، وحل الأسئلة والمراجعة من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

شكل الورقة الامتحانية

وأكدت الوزارة أن الورقة الامتحانية لمادة الفيزياء للثانوية العامة تتضمن 85% اختيار من متعدد و15 مقاليا، ويكون للسؤال في أسئلة الاختيار من متعدد إجابة واحدة فقط لا غير ولاتوجد إجابات متشابهة لأي سؤال، موضحة أنّ نموذج امتحان الفيزياء للثانوية العامة سيكون محاكاة لامتحان نهاية العام، ونسخة من شكل وطريقة الامتحان الذي يؤديه الطلاب، وتمّ وضعها بواسطة خبراء ومعلمي مادة الفيزياء.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة يؤدون غدًا امتحان في مادتي التاريخ والفيزياء بالنسبة لطلاب القسمين العلمي والأدبي.